Российские вина будут особо выделять в меню ресторанов

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Вина отечественных производителей будут особо выделять в меню ресторанов, инициативу поддержали Минсельхоз РФ и Роспотребнадзор. Об этом пишут «Известия».

Распоряжение о продвижении российских вин ранее дал вице-премьер Алексей Гордеев.

Так, в винных картах отечественные напитки должны быть указаны первыми, а уже потом — вина зарубежного производства. Такой вариант реализации инициативы будет менее затратным для точек общепита, считает замглавы Минсельхоза России Оксана Лут.

Роспотребнадзор в свою очередь предлагает ресторанам самим выбрать, как отметить российские вина.

По мнению участников рынка, нововведения не создадут рисков для точек общепита, однако нужны и другие способы продвижения отечественных вин. Российские напитки могут конкурировать с импортными, заметил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.