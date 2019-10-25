Ночью на одном из заводов в промзоне Нижнекамска случился пожар на насосной установке

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Ночью на одном из заводов в промышленной зоне Нижнекамска случился пожар. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании поступило около двух часов ночи на единый номер вызова экстренных служб 112. Пожарные выехали на место по второй категории сложности.

Выяснилось, что горит жидкая фракция изопрена на насосной установке, происходит факельное горение. Газоспасательный отряд перекрыл поступающий на установку продукт.

В 2.33 пожар на площади в пять квадратных метров был потушен.

Никто из людей не пострадал. Угрозы для жителей Нижнекамска и для окружающей среды нет.

Технологический процесс производства не был нарушен. Причина пожара устанавливается.

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