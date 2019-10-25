В Набережных Челнах по нацпроекту в 2020 году обновят две улицы

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Согласно нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в будущем году в Набережных Челнах проведут капитальный ремонт двух улиц. Планы на 2020 год обсудили на общественных слушаниях в мэрии, сообщают «Челнинские известия».

На данный момент ведется проектирование объектов — в планах как обновить существующие дороги, так и построить новые участки.

Ремонт проведут на улице Машиностроительной — на 3-километровом участке от проспекта Туфана до проспекта Яшьлек. Здесь заменят асфальтовое покрытие, обновят разметку и дорожные знаки и расширят некоторые участки дороги.

Второй объект — участок улицы Раскольникова от проспекта Дружбы народов до проспекта Туфана (1,5 км). Здесь появятся новое асфальтовое покрытие, остановочные площадки и павильоны, а также пешеходные тротуары.

Кроме того, построят новый участок протяженностью 700 метров в продолжение улицы Машиностроительной — дорога будет пересекать трамвайную линию.

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