Минниханов посетит молодежную архбиенале и встретится с членами клуба «Эльбрус»

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня планирует ряд деловых встреч и посещение Иннополиса, где состоится Вторая российская молодежная архитектурная биеннале, посвященная потенциалу индустриальных территорий для развития городов. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе руководителя республики.

Утром Рустам Минниханов планирует провести переговоры с представителями компаний ENKA İnsaat ve Sanayi и Siemens, после чего руководитель республики направится в Иннополис.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует принять участие в пленарной сессии Второй российской молодежной архитектурной биеннале: “Потенциал индустриальных территорий для развития городов. Новые подходы к работе с промышленным наследием”», – отметили в пресс-службе.

Основной целью второй молодежной архбиеннале является поддержка молодых архитекторов и их активное вовлечение в сферу градостроительства. Тема этого года — вторая жизнь промышленных пространств. Молодые архитекторы разработали проекты ревитализации территорий завода «Сантехприбор» и портового элеватора, расположенных в Казани.

Во второй половине дня Президент Татарстана планирует встречу с членами клуба лидеров России «Эльбрус», которые приехали в Татарстан для ознакомления с промышленным, образовательным, культурным потенциалом республики. Как сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, клуб «Эльбрус» объединяет победителей и финалистов конкурса «Лидеры России», который проводится по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Татарстан стал первым регионом России, который победители конкурса решили посетить. Немаловажным стал и тот фактор, что руководитель республики Рустам Минниханов выступил одним из наставников конкурса «Лидеры России». «Руководство клуба „Эльбрус“ провело предварительное голосование среди победителей конкурса о том, с кем из наставников они бы хотели встретиться. Кандидатура Рустама Нургалиевича набрала наибольшее количество голосов, большинство победителей заинтересовал опыт Президента РТ, в том числе по формированию высокоэффективных команд и реализации масштабных проектов», — уточнила Лилия Галимова.

Идея создания клуба пришла победителям и финалистам конкурса «Лидеры России» в сентябре 2018 года в ходе совместного восхождения на высшую точку России – вершину горы Эльбрус. Миссия клуба состоит в том, чтобы формировать в России механизмы ответственного лидерства, создавать эффективную систему взаимодействия между властью, бизнесом и гражданским обществом в целях созидательного развития страны.

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