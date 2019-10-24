Тетюшские студенты представили бизнес-план КФХ по выращиванию микрозелени в Казани

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Студенты Тетюшского сельскохозяйственного техникума Алина Захарова и Хатаб Храмов приняли участие в сетевом этапе чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы» по компетенции «Предпринимательство». Об этом пишет газета «Авангард».



Преподаватель техникума Шамиль Гафуров, подготовивший талантливых студентов к конкурсу профмастерства, рассказал, что будущие экономисты и бухгалтеры Тетюшского района во время очной части чемпионата, который проходил в Казани, решали бизнес-кейсы (проблемные ситуации), защищали бизнес-план КФХ по выращиванию микрозелени.





По итогам соревнований студенты и руководитель команды получили сертификаты участника.



«Выступление на чемпионате стало для нас и ответственным, и в то же время интересным испытанием. Мы не только смогли показать свои знания и умения, а также пообщались с коллегами. Это для нас очень ценный опыт», – поделились студенты.

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