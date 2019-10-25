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Татар-информ

25 октября 2019, 08:16

Общество

Казанских детей приглашают участвовать в конкурсе коллекционных новогодних открыток

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Общество

Казанских детей приглашают участвовать в конкурсе коллекционных новогодних открыток

Вдохновением для рисунков могут послужить истории прабабушек и прадедушек, а также фотографии из семейных архивов.

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Казанских школьников приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Нарисуй Елку Победы» и пофантазировать, каким был новогодний праздник в победном 1945 году. Рисунки трех победителей появятся на коллекционных новогодних открытках, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Конкурс проводят Музей Победы и Почта России, в нем могут участвовать дети от 7 до 17 лет. Рисунки могут быть в любой технике, они должны соответствовать времени и передавать атмосферу.

Основой для изображений могут стать рассказы прабабушек и прадедушек, а также фотографии из семейных архивов. В таком случае конкурсант может приложить к рисунку рассказ об этом событии.

Жюри из профессиональных художников-иллюстраторов, сотрудников Музея Победы и Почты России будет оценивать конкурсантов в трех возрастных номинациях: 7 — 10 лет, 11 — 14 лет, 15 — 17 лет. В каждой категории выберут трех победителей, которых объявят в начале декабря.

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