В Елабуге откроется выставка работ II Елабужской биеннале уникального рисунка

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). 25 октября в Музее современного этноискусства Елабуги откроется выставка работ участников II Елабужской биеннале уникального рисунка, которую государственный музей-заповедник провел в 2019 году. Об этом пишет газета «Новая Кама».



Задачи конкурса – поддержать и содействовать развитию оригинального рисунка, возродить интерес современных художников к традиционно-классическим техникам и искусству рисунка, привлечь зрителя к творчеству профессиональных художников.

В июле текущего года состоялся первый этап конкурса, в котором приняли участие художники из России, Германии, Сербии и Хорватии. Из 75 работ жюри отобрало рисунки 60 авторов, прошедших во второй этап. В состав жюри вошли именитые татарстанские художники, искусствоведы и музейные работники.



Второй этап завершился в начале сентября. Всего было прислано 62 работы от полусотни участников из четырех стран; для участия в итоговой выставке эксперты отобрали 44 работы 36 художников, которые войдут в музейный фонд России.

Гран-при завоевала Мария Королькова из Пензы, выполнившая работы «Птица» и «Все дома». Первое место жюри присудило Владимиру Гончарову из Воронежа за работу «Северный ветер». Чулпан Билалова из Москвы заняла второе место с произведением «Только вверх». Третье место присудили картине «Великий Орел», которую написал Глеб Соловьев из Уфы.



Открытие выставки запланировано на три часа дня.

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