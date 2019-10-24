Заинский ансамбль «Улыбка» победил в международном конкурсе «Планета искусств»

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Четыре призовых места завоевали воспитанники детского образцового хореографического ансамбля «Улыбка» в международном фестивале-конкурсе «Планета искусств». Об этом сообщает «Заинск-информ».



Талантливые дети занимаются под руководством хореографа Лидии Нестягиной. Руководитель рассказала, что в течение 15 лет она мечтала выставить свой хореографический коллектив на престижном фестивале «Планета искусств». Однако из-за разных обстоятельств этого сделать не получалось – то конкурс принимала европейская страна, то у ансамбля уже было запланировано участие в другом мероприятии.



В 2019 году международный фестиваль-конкурс проходил в Казани и у ансамбля «Улыбка» имелись свободные от выступлений дни. Руководство подало заявку, коллектив отрепетировал номера и поехал побеждать, рассказала Нестягина.



На конкурсе «Улыбка» представила шесть номеров, которые уже ранее становились победителями республиканских, всероссийских и международных фестивалей.



Младшая группа продемонстрировала композиции «Данс-оркестр» и «Гулливер в стране Лилипутии», средняя – «Жостовский букет» и «Калфагым», смешанная – «Лесной флешмоб» и «Сказка – ложь, да в ней намек». Сама Лидия представила зрителям свой фирменный татарский танец.

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