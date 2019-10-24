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Татар-информ

25 октября 2019, 06:20

Общество

Жительница Зеленодольска стала самозанятой, изготавливая мягкие игрушки

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Общество

Жительница Зеленодольска стала самозанятой, изготавливая мягкие игрушки

Фото: zpravda.ru

Наталья Фортуна с детства вязала крючком, и умение пригодилось – хобби всегда приносило радость, а теперь и доход.

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Жительница Зеленодольска Наталья Фортуна оформилась в качестве самозанятой, занявшись изготовлением игрушек. В ее творческой мастерской – вязаные жирафы, мыши и бегемоты. Об этом пишут «Новости Зеленодольска».

«Наступающий будущий год – Год Крысы, поэтому многие мастера уже сейчас обеспокоены созданием этого символа», – рассказывает Наталья.

Наталья Фортуна с детства вязала крючком, и умение пригодилось – хобби всегда приносило радость, а теперь и доход. На создание одной игрушки уходит от 3-4 часов до нескольких людей. «Игрушки как люди, они требуют к себе индивидуального отношения», – говорит о своей работе Наталья.

Плюсов самозанятости, по словам Натальи, много: нет отчетности, не надо ходить в налоговую инспекцию, не надо платить страховые взносы.

Одно из самых частых рекламных объявлений «требуются». Потребность работать на себя по закону в Татарстане почувствовали примерно 37 тысяч человек. Столько самозанятых зарегистрировались на сегодня в республике. Общую цифру к концу года хотят довести до 60 тысяч человек. Вывести остальных из тени намерены за счет информирования о плюсах легализации. Об этом заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

В Доме Правительства РТ подписано соглашение с крупным банком, которое включает пункт о сотрудничестве в области финансовой поддержки этой категории граждан.

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