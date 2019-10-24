Жительница Зеленодольска стала самозанятой, изготавливая мягкие игрушки

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Жительница Зеленодольска Наталья Фортуна оформилась в качестве самозанятой, занявшись изготовлением игрушек. В ее творческой мастерской – вязаные жирафы, мыши и бегемоты. Об этом пишут «Новости Зеленодольска».



«Наступающий будущий год – Год Крысы, поэтому многие мастера уже сейчас обеспокоены созданием этого символа», – рассказывает Наталья.



Наталья Фортуна с детства вязала крючком, и умение пригодилось – хобби всегда приносило радость, а теперь и доход. На создание одной игрушки уходит от 3-4 часов до нескольких людей. «Игрушки как люди, они требуют к себе индивидуального отношения», – говорит о своей работе Наталья.



Плюсов самозанятости, по словам Натальи, много: нет отчетности, не надо ходить в налоговую инспекцию, не надо платить страховые взносы.



Одно из самых частых рекламных объявлений «требуются». Потребность работать на себя по закону в Татарстане почувствовали примерно 37 тысяч человек. Столько самозанятых зарегистрировались на сегодня в республике. Общую цифру к концу года хотят довести до 60 тысяч человек. Вывести остальных из тени намерены за счет информирования о плюсах легализации. Об этом заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.



В Доме Правительства РТ подписано соглашение с крупным банком, которое включает пункт о сотрудничестве в области финансовой поддержки этой категории граждан.

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