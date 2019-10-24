Врач-диагност из Магнитогорска перебралась в Нижнекамск из-за проекта «Арендное жилье»

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамск на работу из другого региона устроилась врач клинической лабораторной диагностики Люция Тутаева. Родом она из Магнитогорска и работает на новом месте уже месяц, передает «НТР 24».



Одним из ключевых факторов в выборе города нефтехтимиков для врача стал жилищный вопрос. В Нижнекамске специалисту выделили новую полностью меблированную квартиру на улице 30 лет Победы. «Там никто не жил. Я первый жилец. Мне все очень нравится. Красивый вид города, удобная транспортная развязка. Рядом находятся магазины и торговые центры», – отметила врач.



На сегодняшний день больницы Нижнекамска испытывают дефицит в отоларингологах, офтальмологах и эндокринологах – в общей сложности город остро нуждается в 72 узких специалистах. Врачи нужны как во взрослые, так и в детские медучреждения. Восполнить нехватку кадров помогают гранты Татарстана и программа «Арендное жилье».



Приезжим врачам-одиночкам в Нижнекамске выделяют «однушки», для семейных медиков – двухкомнатные квартиры. Платить приезжим приходится только за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, у специалистов есть возможность оформить квартиру по программе «Социальная ипотека».



В этом году на работу в Нижнекамск приехал 31 специалист. В ближайшее время на работу планируют выйти еще четыре врача.



Сейчас на обучении узким специальностям в различных вузах страны находятся 18 нижнекамских врачей. Все они выйдут на работу в течение двух лет.



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