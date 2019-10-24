В Нижнекамске откроется музей истории жертв политических репрессий

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). 30 октября в Нижнекамске состоится открытие музея «История жертв политических репрессий». Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



В этот же день в нижнекамской школе № 12 состоится мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий и 20-летию создания нижнекамского отделения общественной организации пенсионеров и инвалидов – жертв политических репрессий РТ.



Пик репрессий пришелся на 1937 – 1938 годы, когда за два года по статье «контрреволюционные преступления» осудили 1,3 млн человек, из которых половина была расстреляна.



В Нижнекамске и Нижнекамском районе на сегодняшний день проживают 140 человек, которые подверглись репрессиям по политическим, религиозным и социальным убеждениям.

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