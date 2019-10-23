На открытии творческого сезона в Заинске исполнили песню Эдит Пиаф и японский танец

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). В Заинске открыт новый творческий сезон – коллектив ДК «Энергетик» представил для местных зрителей большой концерт. Ансамбли и солисты дворца культуры подготовили новые хореографические и вокальные номера, а также повторили те, которые уже успели полюбиться публике. Об этом сообщает «Заинск-информ».



Миляуша Аглямова на французском языке исполнила песню Эдит Пиаф «Нет, я ни о чем не жалею», а руководитель вокальных хореографических ансамблей «Азаль» и «Мирас» Альфия Валиуллина порадовала зрителей музыкальными композициями «Жаный», «Эх, тала-тала», «Мир вашему дому». С песней «Нас учили быть птицами» «зажгла» на концерте известная кавер-группа «Визит» (руководитель Александр Шамов).



Много номеров в этот творческий вечер показали воспитанники хореографического ансамбля «Магия», которым руководит Мария Петленко. Среди них – индийские танцы, совместные выступления с Сергеем Петленко (композиция «Чарльстон»), Иваном Чебаковым (композиция «Московский бит»), Марией Никитиной (композиция «Су юлы»).



Порадовали заинских зрителей и татарская композиция «Калфагым» от хореографического ансамбля «Улыбка» (руководитель Лидия Нестягина) и японский танец от коллектива «Каприз» (руководитель Роза Маркелова).



По словам заинцев, настоящим сюрпризом стало то, что на концерте разыграли билеты на предстоящие концерты звезд татарской эстрады и на юбилейный вечер ансамбля «Улыбка».

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