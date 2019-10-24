«Татарстан у нас на особом счету»: Минниханов и Якушев осмотрели бульвар «Белые цветы»

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев высоко оценил реализацию нацпроекта «Жильё и городская среда» в Татарстане. Совместно с Президентом РТ Рустамом Миннихановым гость осмотрел бульвар «Белые цветы» по улице Абсалямова, который за год успел стать одним из популярных мест притяжения и отдыха среди казанцев.

«Сегодня во многих субъектах [Российской] Федерации реализуется проект „Жильё и городская среда“. И конечно, Татарстан у нас на особом счету, потому что здесь активно занимаются этим проектом и серьезно подходят к мнению населения о городской среде в целом. И посмотрите: сейчас вечер, а как много здесь людей. Главная оценка: если люди приходят, значит им здесь нравится», — отметил Якушев во время прогулки по казанскому бульвару.

Он добавил, что регионы России должны обмениваться опытом в реализации подобных проектов, но при этом необходимо, чтобы проекты не были типовыми и отличались друг от друга.

«Я бы не применял здесь термин „типовой проект“, все-таки хорошо, если наши муниципальные образования будут отличаться друг от друга, и у каждого будет свой собственный почерк. Поэтому нужно, чтобы появлялись такие парки и скверы, которые будут друг на друга не похожи», — подчеркнул Владимир Якушев.

Напомним, бульвар «Белые цветы» вдоль улицы Абсалямова был разработан совместно с жителями района. Работы по благоустройству его территории начались в июле прошлого года, а в начале ноября состоялось открытие общественного пространства.

«У нас ещё много планов по развитию парков и скверов, мы ещё только в начале пути. Завтра у нас будет большое мероприятие (II Российская молодежная архитектурная биеннале — прим. Т-и), как преобразить промышленные зоны и набережные, то есть то, что делается — это огромная поддержка федерального центра», — отметил Рустам Минниханов.

По словам Президента РТ, необходимо вдохнуть «правильную жизнь» в подобные проекты.

«Самое главное — это то, что оно хорошо воспринимается людьми. Никто сюда никого не заставлял приходить, все гуляют: и дети, и взрослые, занимаются спортом, поэтому мы считаем, что нужно не только построить, но и придать правильную жизнь, чтобы была инфраструктура, и, главное, чтобы вся эта система работала», — подчеркнул Рустам Минниханов, добавив, что проект благоустройства бульвара получился более чем достойно.

Бульвар по улице Абсалямова — один из наиболее сложных проектов, реализуемых в рамках программы развития общественных пространств РТ. Раньше на месте бульвара была парковка, теперь здесь высажены сотни взрослых деревьев, построен фонтан, созданы детская и спортивная зоны.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.