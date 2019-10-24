Пятая победа кряду: «Нефтехимик» выиграл у «Северстали» в Череповце

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня нижнекамский «Нефтехимик» в очередном матче чемпионата КХЛ обыграл «Северсталь» в овертайме со счетом 2:1.

Четыре победы подряд, одержанные нижнекамской командой, в том числе две над СКА, изрядно подняли боевой дух татарстанских хоккеистов. Вот и сегодня в первом периоде матча в Череповце гости заметно переиграли хозяев. Достаточно назвать цифру бросков в створ ворот в эти 20 минут: 6-9. Нижнекамцы не раз могли забить, были даже выходы один на один, однако шансом гости не воспользовались. Начало второго периода осталось за гостями — они получили возможность сыграть в большинстве. Все же гол первыми забили череповчане, воспользовавшись удалением защитника гостей Виталия Атюшова сразу на четыре минуты за опасную игру с высоко поднятой клюшкой. Защитник «Северстали» Илья Хохлов забил мощнейшим броском от синей линии, 1:0.

В начале третьего периода Мэтт Уайт резво прошел по правому флангу и отменным кистевым броском уравнял шансы сторон, 1:1. Заброшенная шайба воодушевила нижнекамцев, они с новыми силами пошли вперед. Но больше в основное время забить никому не удалось, игра перешла в овертайм. За полторы минуты до завершения дополнительной пятиминутки Мэтт Уайт и Зак Митчелл четко разыграли выход на одного защитника, 1:2. Пятая победа «Нефтехимика» подряд.

«Северсталь» (Череповец) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1). Шайбы забросили: Хохлов (38) — Уайт (44), Митчелл (64). Штраф: 8-10.

После 23 матчей в активе нижнекамцев стало 23 очка, седьмое место на «Востоке». В следующем туре 28 октября «Нефтехимик» примет дома «Адмирал» из Владивостока.

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