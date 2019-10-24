В Казани продают 25 старых троллейбусов

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). МУП «Метроэлектротранс» выставил на продажу 25 старых троллейбусов, сообщается на сайте комитета земельных и имущественных отношений Казани.

Общая стоимость троллейбусов — 37,5 млн рублей. Аукцион пройдет 1 ноября.

Троллейбусы продаются по два и по три, всего «Метроэлектротранс» разместил девять лотов. Три троллейбуса обойдутся покупателю в 4,5 млн рублей, два — в 3 млн.

Приобрести можно шесть троллейбусов модели «Авангард» 2008 года выпуска и 19 — модели «Тролза» 2007 года.

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