Песков назвал неактуальным вопрос о преемнике Путина

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). В Кремле пока не задумывались о возможных преемниках Президента РФ Владимира Путина, поскольку следующие выборы главы государства запланированы только на 2024 год и сейчас руководство России сосредоточено на повышении качества жизни россиян. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Мы находимся с вами в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой, свидетелями чего вы и являетесь», – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли возможные преемники у Владимира Путина на посту Президента России.

Рассуждая о том, избрал ли для себя глава государства предельный возраст нахождения в должности, пресс-секретарь ответил, что работа Президента РФ регламентируется Конституцией России.

Ранее гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил на встрече со студентами журфака МГУ о том, что Владимир Путин уже подыскивает себе преемника, поскольку не сделать этого было бы безответственно. «Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника. Я считаю, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти», – заявил Киселев.

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