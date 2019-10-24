В Татарстане с начала года на пешеходных переходах погиб 71 человек

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Татарстане с начала 2019 года на пешеходных переходах погиб 71 человек. Об этом на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в Кабинете Министров РТ сообщил главный Госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов.

По словам главы ГИБДД, чаще всего пешеходы попадали под колеса автомобилей на нерегулируемых переходах. Как правило водители не успевают вовремя заметить пешеходов и снизить скорость своего авто.

«Чтобы снизить число наездов на пешеходов, в республике ведется работа по обустройству переходов – устанавливаются искусственные неровности. Анализ ДТП показал, что после подобных мер аварийность снижается», — сказал Габдурахманов.

При этом, он отметил, что иногда пешеходы гибнут под колесами авто из-за собственной невнимательности.

«Бывает и так, что, переходя дорогу, пешеход увлечен мобильным телефоном или идет в наушниках и не реагирует на дорожную обстановку. К сожалению, такие случаи не единичны», — рассказал Габдурахманов.

Чтобы избежать трагедии, глава ГИБДД просит жителей республики быть внимательнее на пешеходных переходах, убеждаться, что их пропускают, а в темное время суток крепить на одежду светоотражающие значки.





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