ГИБДД РТ выступила с инициативой ограничить скорость авто, в которых находятся дети

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Елена Саляхова). Госавтоинспекция Татарстана вышла на федеральный уровень с инициативой ввести скоростное ограничение для транспортных средств, которые перевозят детей. Об этом на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в Кабинете Министров РТ сообщил главный Госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов.

По статистике, которую на заседании привел глава ГИБДД, за год в республике произошло свыше 400 аварий с несовершеннолетними, в которых погибли 13 детей.

«В этом году в республике дети становятся участниками каждого восьмого ДТП», – уточнил Габдурахманов.

Он отметил, что в основном дети гибнут в авариях из-за недосмотра родителей. Например, они часто не пристегивают автокресла как положено.

Подобный случай произошел в Лаишево, когда женщина вылетела на авто с пятимесячным малышом в кювет. Как выяснилось позднее, автолюлька не была пристегнута ремнями безопасности и в момент аварии вылетела из авто. Ребенок погиб.

Глава ГИБДД просит жителей республики быть внимательнее и соблюдать все ПДД, тем более, если в салоне авто находятся дети.

«Соблюдение элементарных правил безопасности поможет сохранить жизни ваших детей», – сказал Габдурахманов.

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