С начала года в Татарстане произошло свыше трех тысяч ДТП, в них погибли 238 человек

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Елена Саляхова). Ситуация на дрогах Татарстана оставляет желать лучшего. Об этом на заседании комиссии по безопасности дорожного движения сказал руководитель аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафров.

Главный Госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов привел на заседании статистику ДТП за этот год.

«По итогам девяти месяцев этого года в Татарстане произошло 3220 ДТП, в которых погибли 238 человек, еще четыре тысячи были ранены», – рассказал Ленар Габдурахманов.

По его словам, большая часть аварий происходит на трассах, когда водители во время обгона выезжают на встречку.

«Водители не оценивают дорожную обстановку перед обгоном, или выезжая на встречную полосу, отвлекаются на мобильный телефон», – добавил Габдурахманов.

Тем не менее, Гафаров отметил, что за последние пять лет общее число погибших в ДТП значительно сократилось – тогда число погибших достигало 900 человек. Он попросил не останавливаться на достигнутом и делать все, чтобы аварийность на дорогах снизилась.



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