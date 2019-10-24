Резидент ОЭЗ «Иннополис» будет поставлять офисное ПО правительству африканских стран

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Резидент особой экономической зоны «Иннополис» компания «Новые облачные технологии» начнет поставку офисного программного обеспечения правительствам стран Африки. Об этом сообщает пресс-служба ОЭЗ «Иннополис».

Соотвествующее соглашение компания подписала на проходящем в Сочи экономическом форуме «Россия – Африка».

Соглашением предусмотрена возможность передачи лицензированного офисного пакета «Мой офис», (российским аналог Microsoft Office), поддержки создания государственных и корпоративных облачных инфраструктур.

«По контракту будет передано 300 лицензий „Мой офис Профессиональный“ Правительству Бурунди и создание частного облака для совместной работы с документами и файлами внутри государственной информационной системы», — говорится в сообщении.

Гендиректор компании «Новые облачные технологии» Дмитрий Комиссаров рассказал, что, по данным аналитиков, количество персональных компьютеров в Африке к 2025 году превысит 200 млн штук.

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