На песню «Ира» группы «Волга-Волга» снимет клип команда КВН «Вятка»

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Команда КВН «Вятка» снимет клип на песню «Ира» ВИА «Волга-Волга» с участником проекта «Реутов ТВ» Владимиром Маркони. Об этом сегодня на квартирнике в ИА «Татар-информ» сообщил лидер ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев.

«В год 22-летия компания „Мороз Рекордс“, предложила нам выпустить альбом в двух частях. Одна из них будет состоять из авторских песен, другая из каверов», — сказал он.

К выпуску альбома команда КВН «Вятка», у которой есть своя кинокомпания, будет заниматься съемками клипа на песню «Ира», который будет снят без участия самих музыкантов.

Одним из главных героев будет ведущий и участник проекта «Реутов ТВ» Владимир Маркони, поделился лидер группы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этом году ВИА «Волга-Волга» планирует открыть свою студию звукозаписи в Казани.



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