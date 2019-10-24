Около 40 тыс. га заброшенных полей выявлено в Татарстане с начала года

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Больше всего неиспользуемых сельхозземель выявлено в восьми районах Татарстана. Об этом сообщил сегодня заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Ленар Фаттерахманов на публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики ведомства.

В этом году в республике выявлено 40 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Из них 63% находятся в частной собственности, 17% – в общедолевой и 20% – в государственной, рассказал докладчик.

«Необходимо отметить, что 66%, или 26,4 тыс. га от общей площади неиспользуемых земель, приходятся на восемь районов республики – Зеленодольский, Лаишевский, Елабужский, Высокогорский, Альметьевский, Камско-Устьинский, Пестречинский и Лениногорский», – констатировал Фаттерахманов.

По его словам, после проведенной работы вовлечено в сельскохозяйственный оборот более 7,7 тыс. га земель. «32 тыс. га сельхозземель у нас еще остается», – добавил замруководителя управления.

Кроме того, в текущем году Управление Россельхознадзора по РТ обнаружило 79 свалок на землях сельскохозяйственного назначения. На данный момент 56 из них ликвидированы.

За девять месяцев 2019 года в сфере земельного надзора проведено 505 контрольно-надзорных мероприятий на сельхозземлях площадью более 61 тыс. га. Выявлено более 1,2 тыс. нарушений земельного законодательства. В частности, это неиспользование земельных участков сельскохозяйственного назначения для производства, самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы, порча и уничтожение земель.

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