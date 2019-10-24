Пикассо, Матисс, Шагал: в Казани открылась 21-я выставка Эрмитажа в Кремле

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казанском Кремле открылась 21-я выставка Эрмитажа «Матисс. Пикассо. Шагал. Искусство Западной Европы 1910 — 1940-х годов в собрании Эрмитажа», которая продлится до 24 мая 2020 года.

«На выставке представлены подлинное европейское искусство и мастера, которых знают во всем мире. Эта выставка — не рядовое событие для нас», — сказала директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева.

На выставке впервые собраны предметы, созданные мастерами разных стран, поколений, политических жанров и художественных пристрастий. В экспозицию включены традиционные произведения живописи, скульптуры и графики.

«Выставка даст нам осмысление эпохи Западной Европы, и я думаю, много аналогий и мыслей придет посетителям во время ее посещения», — отметила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Значительную часть выставки составляют предметы, относящиеся к новому виду искусства, которое родилось в прошлом столетии, — livre d’artiste, или книга художника. Она обычно бывает набрана вручную специально подобранным шрифтом, отпечатана на высококачественной бумаге, выпущена очень небольшим, не более 400 экземпляров, тиражом. С ними соседствуют образцы костюма в стиле ар-деко, а также киноафиши.

«Здесь представлен интересный период европейской истории, который многие пробегают вскользь, а ведь творчество художников, которые творили в эти годы, 10-е, 20-е и 30-е, показ того, как воспринимали жизнь люди, которые прошли ужасы Первой мировой войны», — подчеркнул заместитель директора Государственного Эрмитажа по научной работе Георгий Вилинбахов.

Десять изданий середины XX века включены в состав экспозиции. Примечательна работа Марка Шагала над изданием «Мертвых душ» Николая Гоголя. Художник внимательно следует за повествованием, не пропуская второстепенных персонажей и проходных эпизодов.

«Я всегда интересовалась французской культурой. Часто бывая во Франции, я посещаю выставки и хорошо знакома с некоторыми авторами, особенно мне нравится Матисс. А теперь работы мастеров привезли в Казань. Выставка, несомненно, имеет большое значение для нашего города», — поделилась преподаватель французского языка Роза Губайдуллина.

Первый зал экспозиции посвящен живописи и скульптуре 1920 — 1930-х годов. Например, полотно Кампильи «Швеи» (1925 год), коллажи, рисунки и образцы livre d’artiste работы Пабло Пикассо, произведения скульптора Франческо Мессины наряду со скульптурами Георга Кольбе, Эмиля Антуана Бурде, Фрица Бена и Герберта Гарбе.

Кроме того, на выставке представлены рисунки, выполненные Пабло Пикассо, Полем Синьяком, Георгом Кольбе, Александром Архипенко, Эмилем Нольде и Анри Матиссом.

Тема рисунка связана видом искусства, развивающегося в 1910 — 1940-х годах.

Работы, которые вошли в состав выставки, — это своего рода фрагменты огромного полотна, разорванного Второй мировой войной, разными путями оказавшиеся в Эрмитаже. Большинство из них — первоклассные произведения, чья художественная ценность бесспорна вне зависимости от исторического контекста.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.