(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Прокуратура требует закрыть колл-центр коммунальной службы в казанском жилом доме, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В прокуратуру Кировского района Казани пожаловались на шум жители дома №15 на улице Фаттаха. Как выяснилось, в одной из трехкомнатных квартир дома был организован офис диспетчерской службы организации, занимающейся обслуживанием производственных объектов и сетей жизнеобеспечения в «Салават Купере».

Специалисты ведомства установили, что квартира принадлежит ГЖФ при Президенте РТ и с 2015 года она передана коммунальной службе РСК в аренду.

По закону коммерческие организации нельзя размещать в квартирах, пока эти помещения не перейдут в статус нежилых. В итоге прокуратура предупредила глав РСК и ГЖФ при Президенте РТ о нарушениях жилищного законодательства.

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