Два татарстанца вошли в расширенный состав молодежной сборной России по хоккею

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Два хоккеиста из Татарстана вошли в расширенный состав молодежной сборной России по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея РФ.
Голкипер «Барса» Амир Мифтахов и нападающий «Нефтехимика» Максим Грошев могут принять участие в турнире Canada Russia Series.
Во время первенства молодежная сборная проведет шесть матчей со сборными юниорских лиг Канады: по два матча против команд Лиги Квебека, Юниорской лиги Онтарио и Западной хоккейной лиги соответственно.
Матчи пройдут с 5 по 15 ноября.