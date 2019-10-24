Два татарстанца вошли в расширенный состав молодежной сборной России по хоккею

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Два хоккеиста из Татарстана вошли в расширенный состав молодежной сборной России по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея РФ.

Голкипер «Барса» Амир Мифтахов и нападающий «Нефтехимика» Максим Грошев могут принять участие в турнире Canada Russia Series.

Во время первенства молодежная сборная проведет шесть матчей со сборными юниорских лиг Канады: по два матча против команд Лиги Квебека, Юниорской лиги Онтарио и Западной хоккейной лиги соответственно.

Матчи пройдут с 5 по 15 ноября.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.