Казань приняла самый массовый форум «Мой бизнес», собравший 9 тыс. предпринимателей

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Форум для предпринимателей «Мой бизнес» в Казани стал самым массовым из этой серии. Об этом сказала директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Министерства экономического развития РФ Милена Арсланова.

«Татарстан всегда выгодно выделялся на фоне других регионов. Вы побили рекорд среди всех форумов “Мой бизнес”, которые мы проводили в Барнауле, Иваново, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Светлогорске. Вы самые массовые, мы еще не собирали 9 тыс. участников, не организовывали трансляции в другие города. Вы сделали этот форум», — сказала представитель Минэкономразвития России.

Основной площадкой бесплатного форума для предпринимателей «Мой бизнес» стала «Татнефть Арена» в Казани. Для предпринимателей Набережных Челнов и Альметьевска организована онлайн-трансляция со сцены форума и открытые мастер-классы спикеров.

Среди экспертов, которые приехали поделиться своим опытом и историями успеха, спортсменка, телеведущая и бизнес-леди Ляйсан Утяшева; титулованный бизнес-тренер Радислав Гандапас; ректор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов и др. Участников также поприветствовал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

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