Резидент «Иннополиса» создал программу для поиска «стукачей» и взяточников

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Программу для защиты от утечек информации и коррупции, а также для оценки психологического климата в коллективе создал резидент ОЭЗ «Иннополис» – компания «СерчИнформ Интеграция». Система называется «Серчинформ ДЛП», рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» эксперт службы безопасности компании-разработчика Георгий Минасян.

«Наша система отличается уникальным подходом, где обеспечение безопасности информации – одна из задач, которые решает система. Это система контекстного анализа корпоративной информации, классическая DLP-система [программа для предотвращения утечек информации] и психологическая аналитика персонала», – поделился подробностями Минасян.

Программа позволяет контролировать все действия пользователей и таким образом защищает компании от тайных информаторов, финансового мошенничества, взяток, «откатов» и воровства, уточнил эксперт.

На прошедшей в ИА «Татар-информ» пресс-конференции в формате круглого стола эксперты обсудили импортозамещение программного обеспечения.

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