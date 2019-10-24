Россельхознадзор РТ: Ветнарушения выявлены даже в крупных свиноводческих предприятиях

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Ветеринарные нарушения выявлены в крупных свиноводческих предприятиях Татарстана. Об этом сообщил сегодня начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по РТ Идрис Гатин на публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики.

«В рамках проверок предприятий по содержанию свиней были выявлены нарушения ветеринарных санитарных требований даже в крупных свиноводческих организациях», – рассказал докладчик.

Например, в ООО «Камский бекон» в Тукаевском районе, ООО «Татмитагро» в Сабинском районе, ООО «Авангард» в Буинском районе, ООО «Агрокам» в Рыбно-Слободском районе, ООО «Рассвет» в Кукморском районе, крестьянско-фермерском хозяйстве Пашков С.И. Верхнеуслонского района.

В частности, были выявлены такие нарушения, как отсутствие твердого дорожного покрытия («Рассвет»), открытый доступ к проникновению диких животных («Татмитагро»), засоренность территории сорными растениями (КФХ Пашков С.И.), несоблюдение расстояний от помещений до лагуны («Агрокам»).

По словам Гатина, в третьем квартале 2019 года для недопущения африканской чумы свиней и гриппа птиц в Татарстане было проведено 213 проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся содержанием и разведением свиней и птицы, производством и реализацией мяса и продуктов его переработки.

По результатам контрольных мероприятий возбуждено 190 административных дел, наложены штрафы на общую сумму более 1 млн рублей, подчеркнул начальник отдела управления.

Руководитель Управления Россельхознадзора по РТ Нурислам Хабипов добавил, что за девять месяцев 2019 года всего проведено более 2,5 тыс. контрольно-надзорных мероприятий. Вынесено свыше тысячи постановлений о привлечении к административной ответственности.

На сегодня в России зарегистрировано 108 неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов – 33 среди диких кабанов и 75 среди домашних свиней. Последние вспышки АЧС зафиксированы в Курской, Амурской и Саратовской областях, Ставропольском и Приморском крае.

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