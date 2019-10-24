Минниханов: Мы сделаем максимально комфортную среду для ведения бизнеса в РТ

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). В Татарстане идет активная работа над созданием максимально комфортной среды для ведения и развития бизнеса. Ключевым вопросом для ускорения предпринимательской активности в регионе является изменение отношения власти к бизнесу. Такое мнение участникам форума «Мой бизнес» высказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил, что с каждым годом форум становится обширнее, а его повестка — интереснее. Минниханов поблагодарил коллег из федерального Минэкономразвития за те меры поддержки, которыми уже пользуются татарстанские предприниматели.

«Вопрос поддержки бизнеса для нашей республики — первостепенный. Не секрет, что существуют бюрократические препоны, но мы стараемся изменить отношение власти к бизнесу», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Он напомнил, что на республиканском уровне происходит еженедельный мониторинг бизнес-климата в районах РТ. Параллельно идет создание новых цифровых инструментов развития предпринимательства, в том числе — с помощью различных электронных площадок.

«Любой проект, вне зависимости от его размера, важен для нас. Мы постараемся сделать так, чтобы среда и возможности [для ведения бизнеса] в республике были максимальными», — заключил Президент Татарстана и пожелал участникам форума успехов в развитии своего дела.

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