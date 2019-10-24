(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Волейбольный «Зенит-Казань» представит новичков и встретится с фанатами 26 октября. Встреча пройдет в Центре волейбола и стартует в 13.00 с презентации команды.

Также гостей ждут активности по всему зданию: Максим Михайлов будет продавать бургеры, Алексей Вербов проведет лекцию в музее «Зенита-Казани», Валентин Кротков возьмет интервью у любого желающего. Завершит день гала-матч основного состава по необычным правилам.

«Тренер команды Алексей Вербов поделит команду на две две и устроит между ними волейбольные конкурсы, которые придумал сам. В целом, конкурсы можно сравнить с испытаниями на Матче звезд КХЛ», — рассказали в пресс-службе клуба.

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