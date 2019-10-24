В Татарстане запустили сайт для быстрой поддержки бизнеса «Фасттрек»

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Новый инструмент поддержки предпринимателей запустили в Татарстане. Подробнее о сайте «Фасттрек» журналистам рассказал министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

«Мы получили обращение от предпринимателей, что тот же микрозайм — это быстрый способ получения денег, а мы его получаем до 60 дней. Мы поставили перед собой задачу быть как можно ближе к рынку. Мы описали бизнес-процессы, оптимизировали их. Сейчас мы создаем клиентоориентированную систему для работы с предпринимателями. Все это мы объединили на одном портале, который называется фасттрек.рф, чтобы в одном месте пройти необходимые процедуры [для получения господдержки]», — пояснил глава республиканского ведомства.

Прежде система работала в техническом, закрытом режиме, но была запущена для всех предпринимателей на форуме «Мой бизнес». Он проходит в эти минуты в Казани на «Казань Арене».

Отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ», Абдулганиев рассказал о функционале сайта.

«Как мы работаем с экспортерами? Чтобы решить, на какую выставку мы едем, надо собрать несколько обращений. Сейчас, когда накапливается три обращения, мы начинаем по выставке работать. Пока мы работали в Excel, а теперь система будет автоматизирована», — отметил министр.

В будущем функционал будет расширен, а сайт пригодится не только предпринимателям, но и самозанятым.

«На этом не собираемся останавливаться. У нас поступают обращения от предпринимателей и самозанятых. Под самозанятых мы, конечно, эту систему также будем настраивать», — заключил Абдулганиев.

В Казани стартовал масштабный форум для предпринимателей «Мой бизнес», собравший с учётом онлайн-трансляции аудиторию в 12 тыс. человек. Среди экспертов, которые делятся своим опытом и историями успеха, спортсменка, телеведущая и бизнес-леди Ляйсан Утяшева; титулованный бизнес-тренер Радислав Гандапас; ректор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов и др. Для предпринимателей Набережных Челнов и Альметьевска организована онлайн-трансляция со сцены форума и открытые мастер-классы спикеров.

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