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Татар-информ

24 октября 2019, 19:54

ОбществоЗдоровье и среда

За свалку мусора в Альметьевске строителей оштрафуют на 800 тыс. рублей

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ОбществоЗдоровье и среда

За свалку мусора в Альметьевске строителей оштрафуют на 800 тыс. рублей

Экологи Татарстана нашли организатора свалки мусора по сохранившимся документам.

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Подрядную организацию ООО «ГИРС», организовавшую свалку отходов на окраине Альметьевска, вычислили экологи благодаря разбору оставленного мусора. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«В августе этого года в ходе авиаоблета была выявлена несанкционированная свалка строительных отходов на окраине Альметьевска. В ходе осмотра территории были обнаружены две кучи мусора. Общая площадь свалки составила более 24 кв. М. Среди мусора была найдена входящая документация нефтеперекачивающей станции „Калейкино“ АО „Транснефть-Прикамье“», — сказано в сообщении.

В ходе проведенного расследования экологи обнаружили, что данный мусор остался после капремонта. Отходы принадлежат подрядной организации ООО «ГИРС», которая проводила строительные работы.

По данному факту на юрлицо составлено два протокола об административных правонарушениях. Виновнику грозит штраф в размере 800 тыс. рублей.
 

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