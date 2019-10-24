Футбольный «КАМАЗ» проведет встречу с болельщиками 28 октября

(Казань, 24 октября «Татар-информ»). Футбольный «КАМАЗ» из Набережных Челнов анонсировал традиционную встречу с болельщиками команды. Она состоится 28 октября в 18.30 в баре Hakuna Matata.



Вход на встречу свободный, но предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте фан-академии «КАМАЗа». Клуб обещает подарить атрибутику команды каждому пришедшему на встречу зарегистрированному болельщику.

Сама встреча пройдет в неформальной обстановке, а все желающие смогут задать интересующие вопросы и пообщаться напрямую с руководством клуба и игроками.



26 октября «КАМАЗ» сыграет свой последний домашний матч в первенстве ПФЛ перед уходом на зимний перерыв.



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