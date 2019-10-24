Детский омбудсмен выслушала жалобы татарстанцев об алиментах и родительских правах

(24 октября, Казань, «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). Проблемами с невыплатой алиментов сегодня жители Татарстана поделились с детским омбудсменом Гузель Удачиной и заместителем главного судебного пристава РТ Еленой Степановой. В Аппарате Уполномоченного по правам ребенка прошел совместный прием граждан по вопросам взыскания алиментов.

На прием выстроилась целая очередь из родителей. Одни пришли с жалобами на бездействие судебных приставов, другие уверяли, что исправно платят алименты, но лишены возможности общаться со своими детьми.

Розалину Ахметзянову бывший супруг оставил с двумя детьми без крыши над головой, без средств к существованию и с кредитом, который она, будучи еще в браке, оформила на свое имя. Воспитание и содержание детей, оплата съемного жилья полностью легли на плечи Розалины.

«Я два года добивалась алиментов – это 13 тысяч рублей на двоих детей. С момента судебного решения, которое было вынесено еще в феврале, никаких денег я до сих пор не получила. Бывший муж не проявляет никакой инициативы по общению с детьми. Куда я только не обращалась, не знаю, как еще возможно повлиять на него», – рассказала Розалина.

По словам женщины, она каждую неделю обращается к приставам, но те не в силах повлиять на бывшего мужа. Все потому, что тот официально нигде не трудоустроен и взять с него нечего. Однако девушка уверяет, у мужа весьма прибыльный неофициальный доход – строительство домов на продажу, которое приносит ежегодно порядка пяти миллионов рублей. Тем не менее, на детей денег почему-то не находится.

«Всего по итогам девяти месяцев этого года в Управлении находились на исполнении свыше 35 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. Долги по алиментам в настоящее время имеются у порядка 20 тысяч татарстанцев. Всего за отчетный период взыскано и перечислено алиментов на сумму свыше 221 млн рублей», – рассказала заместитель главного судебного пристава РТ Елена Степанова.

У Александра Семендуева противоположный случай. Для того, чтобы решить семейные проблемы, ему пришлось приехать в Казань из Ямало-Ненецкого автономного округа. Мужчина исправно платит алименты, хочет общаться с детьми, созванивается с ними, однако экс-супруга и бывшая теща недовольны.

По словам Александра, они не дают ему общаться с детьми, пишут беспочвенные заявления в полицию, приводя при этом абсурдные аргументы. «Подкинул ребенка слишком высоко, вывернул ему шею на 90 градусов, хотел сломать ее, не так играет», – озвучил Александр выдержки из заявлений экс-супруги.

«Так получилось, что в 2018 году у меня распалась семья, бывшая супруга с детьми какое-то время жила в моем регионе, а затем переехала в Казань и оборвала связь. Она полностью исключила меня из жизни детей, поэтому сегодня я здесь и хочу через службу судебных приставов добиться общения с детьми», – рассказал мужчина.

Александр рассказал, что до его приезда в Казань приставы бездействовали и ему пришлось дойти до самого Уполномоченного по правам ребенка.

«Я очень надеюсь, что наша встреча прошла не впустую и что-то, наконец, поменяется в мою пользу. Безумно скучаю по сыновьям, очень надеюсь, что мои права как отца перестанут нарушаться бывшей супругой. К сожалению, на сегодняшний день от меня требуются лишь алименты, которые я и так исправно плачу», – добавил мужчина.

Детский омбудсмен в РТ Гузель Удачина отметила, что поможет обратившимся родителям разрешить споры.

«Ежегодно в адрес Уполномоченного по правам ребенка поступают десятки обращений граждан по вопросам обеспечения своих детей. Речь идет прежде всего о неисполнении одним из родителей своих алиментных обязательств. По итогам мы подводим статистику и отмечаем, что доля таких обращений составляет порядка 10 процентов. С начала текущего года уже более 70 обращений к нам поступило только в письменном виде, в прошлом году – 200», – рассказала омбудсмен.

По словам Гузель Удачиной, проблема в том, что супруги после развода не в состоянии договориться о том, кто и сколько будет платить на содержание детей, и когда будут проходить встречи с тем родителем, с которым дети не живут под одной крышей.

Чтобы заставить должников платить алименты, существует комплекс мер, среди них арест и изъятие имущества, удержание средств из заработной платы, взыскание денег с банковских счетов, запрет на регистрацию имущества, ограничение в выезде за пределы страны и ограничение в праве управления транспортным средством.

По словам приставов, с 1 января 2020 года вступает в законную силу Указ Президента РФ о реформе их службы. У приставов появятся дополнительные полномочия.

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