(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Вагоноремонтное депо Ульяновска оштрафовали на млн рублей за взятку за перегруз поезда, сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Майя Иванова.

Прокуратура выяснила, что замначальника ж/д станции «Юдино» по грузовой работе в конце 2016 года дали две тысячи рублей взятки. Плата от замначальника депо «ВРК-3» предназначалась за сокрытие перегруза вагонов, что позволило отправителю избавиться от расходов на устранение перегруза, а также избежать штрафа.

В итоге суд привлек к уголовной ответственности и взяткодателя, и получателя взятки.

Кроме того, против юридического лица АО «ВРК-3» возбудили административное дело о незаконном вознаграждении от имени юрлица. Мировой судья оштрафовал организацию на один миллион рублей.

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