Группа ВСК поднялась на 10 позиций в рейтинге «Эксперт-400»

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Группа ВСК заняла 172-е место в рейтинге «Эксперт-400» крупнейших компаний России по объему реализованной продукции, поднявшись за год на десять позиций.

Группа ВСК показала существенную динамику роста объема реализованной продукции, который увеличился за год на 28,2% и составил 96,4 млрд рублей. Чистая прибыль превысила 8 млрд рублей.

Начиная с 2007 года Группа ВСК ежегодно входит в рейтинг «Эксперт-400» и в этом году заняла четвертое место среди страховых компаний – участниц рейтинга.

Рейтинг 2019 года составлен Аналитическим центром «Эксперт» на основании официальной отчетности за 2018 год. Совокупная выручка 400 крупнейших российских компаний выросла в прошлом году почти на 20% – с 73 трлн до 87,5 трлн рублей.

Страховой дом «ВСК» работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тыс. организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании включает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.