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Татар-информ

24 октября 2019, 16:46

Спорт

«Рубин» поддержал идею возврата продажи пива на стадионах

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Спорт

«Рубин» поддержал идею возврата продажи пива на стадионах

Для клуба это возможность заработать, для болельщиков – дополнительный бонус.

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Казанский «Рубин» выступает за возвращение продажи пива на стадионах. Об этом рассказал сегодня корреспонденту ИА «Татар-информ» коммерческий директор казанского клуба Андрей Кораблев.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Правительство России поддержало внесенный в Государственную Думу законопроект, разрешающий продавать пиво на стадионах во время футбольных матчей.

«”Рубин” обеими руками за возвращение пива на стадионы. Есть положительный европейский, а также российский опыт при проведении матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира, где пиво продавалось и никаких проблем это не вызвало», – прокомментировал ситуацию коммерческий директор «Рубина».

«Ни на одном из ведущих европейских чемпионатов запрета на продажу пива нет, там зрители могут свободно перемещаться по стадиону с пластиковыми стаканчиками и хорошо проводить время», – заметил он.

По мнению Кораблева, пиво не будет провоцировать конфликтные ситуации на стадионах. «Если человек захочет, то он придет на матч уже “заправленным”». Продажа пива – это дополнительный бонус для болельщиков, а для клубов – возможность заработать», – подчеркнул один из руководителей казанского клуба.

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