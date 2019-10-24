Юные спортсмены из Тетюшского района покорили «Нагаткинскую милю»

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Юные жители Тетюш приняли участие в кроссовых соревнованиях «Нагаткинская миля», которые состоялись в селе Большое Нагаткино Ульяновской области. Об этом пишет местная газета «Авангард».

Состязания, привлекающее к себе большое внимание спортивной общественности, проводятся уже в седьмой раз в память об известном бегуне – многократном чемпионе СССР Рашиде Шарафетдинове.

В этом году в соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из Цильнинского района Ульяновской области и самого Ульяновска, а также из Чувашской Республики и Республики Татарстан.

Первыми на старт вышли девочки 2007-2008 годов рождения. На дистанции 1592 м «бронзу» завоевала воспитанница Тетюшской спортивной школы Майя Таранова. Среди мальчиков в этой же возрастной категории третье место занял Евгений Понедельников.

В своих возрастных категориях лучшими стали Венера Камалова, Евгения Морозова, Анастасия Ильмусева, а в командном первенстве представители Тетюшской спортивной школы заняли почетное второе место.

Ребята тренируются под руководством тренера Рашида Габдрахманова.

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