Главный ветеринарный инспектор РТ: Ожидаем повышения цен на молоко для производителей

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане ожидают повышения закупочных цен на молоко. Об этом заявил сегодня начальник Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов на публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики совместно с Управлением Россельхознадзора по РТ.

Электронные ветеринарные сертификаты в системе «Меркурий» с 1 ноября начнут оформляться на питьевое молоко, кисломолочную продукцию, изготовленную промышленным способом и упакованную в потребительскую упаковку, а также на мороженое.

«Конечно, фальсифицировать молочную продукцию будет намного сложнее. С этой системой работаем и видим, что все прозрачно. Мы ожидаем повышения цен для производителей молока, потому что оно будет более всего востребовано», – отметил Алмаз Хисамутдинов.

По его словам, в настоящее время с каждым районом проводится необходимая работа, чтобы с ноября при отгрузке молочной продукции проблем не возникло. «Думаю, что в Татарстане больших проблем не будет», – подчеркнул главный государственный ветеринарный инспектор РТ.

В России с июля 2018 года внедрена обязательная электронная ветеринарная сертификация для обеспечения безопасности продукции животного происхождения и ее отслеживания на всех этапах, начиная от выращивания животных и заканчивая реализацией в предприятиях розничной торговли.

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