Казанский зооботсад ждет ответа от «ТАИФа» на предложение помочь в покупке слона

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Старейший в России Казанский зооботсад надеется на помощь группы компаний «ТАИФ» в покупке африканского слона. Об этом рассказал руководитель зоопарка Фанис Нурмухаметов.

«Со слоном у нас, конечно, вопрос сложный. Мы отправили предложение в “ТАИФ“, чтобы компания стала другом зоопарка. Ответ на наш запрос должен прийти в скором времени», – пояснил Нурмухаметов.

Помощь зоопарку в приобретении животных оказали около 30 крупнейших компаний республики и физические лица. Животные приобретаются на средства друзей зоопарка, а друзьями зоопарка называются те компании, которые покупают какое-либо животное.

В новой части зоопарка «Река Замбези» уже готовы принять первых животных. Появление африканского слона здесь ожидают в 2020 году. Полностью вольеры должны заполнить до 2021 года.

Новая территория, которая получила название «Река Замбези», находится на берегу озера Кабан на площади 6,7 га. Первую партию животных в вольеры новой части Казанского зооботсада планируют заселить уже в ноябре этого года, открыться же она должна до новогодних праздников.

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