УФАС РТ проверит торговые сети на повышение цен гречки

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Управление федеральной антимонопольной службы Татарстана направила запрос в торговые сети на фоне появившейся информации о возможном подорожании гречневой крупы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Татарстанское УФАС России осуществляет регулярный мониторинг цен на продовольственные товары. Соответствующие запросы о предполагаемом росте цен на гречневую крупу уже направлены в торговые сети, осуществляющие деятельность на рынке Республики Татарстан», — сообщили в пресс-службе корреспонденту ИА «Татар-информ».

Также в ведомстве отметили что жалоб, связанных с ростом цен на гречку, в Татарстанское УФАС России в настоящее время не поступало.

Антимонопольная служба в рамках своих полномочий будет следить за ситуацией на рынке реализации гречневой крупы.

Ранее сообщалось, что поставщики гречневой крупы проинформировали розничные сети о повышении цен.

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