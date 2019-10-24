Приставы снесли дом, незаконно построенный на острове посреди Волги в Татарстане

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Приставы снесли дом, незаконно построенный на Новомордовском острове в Татарстане, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

Спасский районный суд постановил снести построенный дом и хозяйственное помещение, самовольно возведенные на Новомордовском острове. О судебном решении известили владельца сооружений, однако тот отказался что-либо предпринимать.

На нарушителя составили административный протокол за неисполнение требований суда, а участок острова позднее освободили – постройки снесли.

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