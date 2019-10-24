25 лет под «Знаком качества»: в Казани отметят юбилей университета им. Тимирясова

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Торжественный вечер в честь 25-летия Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова состоится 25 октября в КРК «Пирамида» в Казани.

«В программе мероприятия праздничный концерт с участием признанных на российской сцене хореографических и вокальных коллективов вуза, награждение сотрудников университета правительственными наградами и праздничный фуршет», — сказано в сообщении пресс-службы университета.

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова — один из первых негосударственных вузов Татарстана, основанный в 1994 году. Сегодня это крупнейший и ведущий негосударственный вуз Поволжья, представляющий собой инновационный научно-образовательный комплекс с сетью филиалов в городах республики. Его основатель, Виталий Тимирясов, выпускник Казанского и Московского государственных университетов, заложил в фундамент нового учебного заведения лучшие традиции классического университетского образования, которое предполагает фундаментальность, высокое качество подготовки специалистов, а также инновационность образовательных технологий и подходов предоставления услуг.

Казанский инновационный университет — единственный вуз не только Татарстана, но и всего Поволжья, вошедший в топ-10 самых востребованных вузов России в сфере управления. Он входит в сотню лучших высших учебных заведений страны и удостоен золотой медали «Европейское качество». Колледж Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова занял третью позицию в рейтинге лучших негосударственных учебных заведений России, обучающих по программам среднего профессионального образования.

На торжественном вечере в «Пирамиде» выступят рэпер Марсель Касимов, танцевальный коллектив «Бруклин», хор музыкального училища, хореографический коллектив «Миксстайл», вокальный коллектив «Эвтерпа» и другие популярные творческие коллективы города. Гостей поприветствуют ректор Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Асия Тимирясова и знаменитый космонавт, командир корабля Антон Шкаплеров. Мероприятие проведут Тимур Скляров и его соведущий — Робот.

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