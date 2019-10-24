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Татар-информ

24 октября 2019, 15:46

Экономика и финансы

В Татарстане планируют нарастить экономические показатели за счет развития экотуризма

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Экономика и финансы

В Татарстане планируют нарастить экономические показатели за счет развития экотуризма

Фото: Рамиль Гали

Экологический туризм и туристические тропы уже развивают в Волжско-Камском заповеднике и в нацпарке «Нижняя Кама».

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Татарстан ставит перед собой задачу развивать экологический туризм и, соответственно, обеспечивать рост экономики за счет данного направления. Об этом в рамках туристического форума «Ориентиры будущего» рассказал председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Человек, который путешествует с целью знакомства с природными ресурсами, тратит больше, но и проводит больше времени [на природе]. По сути дела, это человек, который ответственно подходит к территории, и в данном случае это новый вектор развития республики», – отметил спикер, добавив, что основной турпоток в Татарстане на данный момент направлен не на природные территории.

Иванов также рассказал, что в республике насчитывается более 180 особо охраняемых природных территорий федерального и регионального уровней, в том числе и два больших заповедника: Волжско-Камский заповедник и национальный парк «Нижняя Кама». Сейчас в них уже идет развитие туристических троп и экологического туризма. По словам председателя Госкомитета по туризму, важно не нанести ущерб экологии, используя лучшие мировые практики в их совершенствовании.

«Мы говорим о том, что экологический туризм – это костер, палатка, гитара, но это далеко не так. В день человек [экотурист] тратит 200-300 долларов. Поэтому это достаточно высокодоходный и социально ответственный бизнес, здесь нужно очень четко держать фокус», – добавила заместитель гендиректора Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 23 по 25 октября в столице Татарстана проходит туристический форум «Ориентиры будущего». Он соберет ведущих специалистов в этой отрасли, туроператоров, лидеров в сфере digital, руководство Федерального агентства по туризму и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Главная тема форума – «Факторы успеха: территориальная идентичность и digital-технологии». Участники обсудят мировые тренды в отрасли – развитие экотуризма и создание маршрутов на природных территориях для повышения туристской привлекательности региона.

 

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