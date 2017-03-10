Альберт Мавликов: Татарстан готов к реализации Стратегии развития таможенной службы

(Москва, 24 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Татарстан готов к реализации стратегии развития таможенной службы до 2030 года и уже активно развивается в этом направлении. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал начальник Татарстанской таможни Альберт Мавликов на Международном таможенном форуме-2019 (МТФ).

«Сегодня на пленарном заседании были озвучены результаты работы, достигнутые Федеральной таможенной службой России. Мне особенно приятно, что Татарстанская таможня уже активно участвует во многих пилотных проектах и экспериментах по реализации и внедрению новых подходов таможенного контроля, в том числе и информационных технологий», – отметил Мавликов.

В частности, среди перспективных проектов, которые развиваются в Татарстане, он назвал электронное декларирование товаров, предварительное информирование таможенного органа, автоматический транзит, внедрение единых лицевых счетов и личного кабинета участника внешнеэкономической деятельности.

«Эти механизмы востребованы сегодня и будут неизменно необходимы в будущем», – подчеркнул собеседник агентства.

На открытии МТФ руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин представил стратегию развития ведомства до 2030 года. В ее основе – цифровая трансформация, создание 16 центров электронного декларирования товаров и тесное взаимодействие между таможенными службами России и других стран.

По словам Альберта Мавликова, Татарстанская таможня будет принимать непосредственное участие в этих процессах. «Те задачи, которые определены стратегией развития таможенной службы, будут выполнены. У нас уже есть наработки и бизнес-сообщество, которое готово к улучшениям и достижению результатов. Совместная работа поможет нам быть успешными», – заключил он.

Сегодня в преддверии Дня таможенника стартовал МТФ-2019. Он будет проходить 24 и 25 октября. Татарстан на мероприятии представляют «Татспиртпром» и «ТАИФ». В рамках форума запланировано более 50 различных мероприятий, сведенных в 15 тематических треков в формате тематических сессий, круглых столов, презентаций и мастер-классов. Все они будут посвящены вопросам развития сферы внешнеэкономической деятельности и таможенного администрирования. Кроме того, большое внимание будет уделено вопросам поддержки экспорта.

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