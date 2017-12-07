Президент Федерации лыжных гонок РТ: В поселке Мирный построят лыжную базу

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). В казанском поселке Мирный появится лыжная база. Об этом рассказал президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев журналистам на Всероссийском семинаре спортивных судей по лыжным гонкам.

«В Мирном будет строиться база, для подготовки спортсменов это самое удачное место. Там можно будет проводить республиканские соревнования и казанский марафон. Однако по масштабам соревноваться с Тюменью и Красноярском непросто», – пояснил Фардиев.

Кроме того, он сообщил, когда будет реконструирован стадион «Локомотив»: «Первый этап работы по реконструкции стадиона “Локомотив“ в Юдино завершится в этом году: здания, сооружения, трибуны».

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