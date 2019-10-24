Делегация Казахстана о Казани: «Почти как дома»

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). У достопримечательностей Казани и Казахстана много общего, решили представители СМИ из восточной части Казахстана после прогулки по городу, Казанскому Кремлю и мечети Кул-Шариф.

«Чувствую себя почти как дома. Кул-Шариф немного напоминает областную мечеть Казахстана „Халифа Алтай“ внешне, и у нас, так же как и здесь, есть музей исламской культуры», — рассказал журналист газеты «Дидар» Даурен Аллабергенулы.

Казань похожа на столицу Казахстана архитектурой и национальным составом, считает журналист ТРК «Алтай» Зауреш Ахмеджанова.

«Я из города Семей, у нас, как и здесь, живет много татар, есть даже своя диаспора, которая принимает активное участие в различных мероприятиях. И у нас масштабно празднуют Сабантуй, гуляют не только одни татары, а весь город», — поделилась подробностями гостья.

А Оксану Черткову из Усть-Каменогорска порадовал татарстанский подход к сохранению культурных памятников: «Думаю, этот Кремль не уступает московскому. Здесь очень красивая архитектура, прямо кусочки истории».

Делегация приехала в Татарстан на туристский форум «Ориентиры будущего». Далее гости из-за рубежа посетят Великий Болгар и остров-град Свияжск. А подробнее о популярных туристических местах Казахстана читайте на портале «События».

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