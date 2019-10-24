Эксперт назвал преимущества бизнес-климата Казани над Петербургом

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). Бизнес-климат Казани превосходит аналогичный показатель Санкт-Петербурга. Этого удалось достичь благодаря внушительному количеству работающих в республике активных предпринимателей. Такое мнение на полях проходящего в Казани форума «Мой бизнес» озвучил гендиректор коммуникационного агентства Synergy Digital, директор по маркетингу Университета «Синергия» Дмитрий Юрков.

«У вас бизнес-климат лучше, чем даже в Санкт-Петербурге. Здесь больше проактивных предпринимателей», — отметил Дмитрий Юрков.

Он добавил — состояние предпринимательской активности в регионе достаточно легко определить, если взглянуть на посещаемость бизнес-событий. И Татарстан в этом плане заметно опережает другие субъекты страны.

«Есть регионы, где 1,5 млн населения, и мне нужно собрать 2 тыс. человек. Но там мне сложно это сделать, имея тот же состав спикеров и контент, — люди апатичные, им не это интересно. А здесь, у вас, сразу посыпались заявки, люди пришли. Это и есть главный индикатор — насколько люди готовы прийти на такое бесплатное бизнес-мероприятие»,— заключил спикер.

Дмитрий Юрков является одним из ведущих экспертов в России по интернет-маркетингу, который более 15 лет управляет направлениями маркетинга, продаж и развития в ведущих российских и международных компаниях. «Продвижение в Интернете: 5 главных правил для малого и среднего бизнеса» — так называлась его лекция на предпринимательском форуме «Мой бизнес» в Казани.

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