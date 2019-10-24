«Не надо сразу покупать Mercedes»: эксперт назвал характерные ошибки бизнесменов из РТ

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Нельзя тратить первую прибыль на люксовые вещи — это ошибка всех предпринимателей, особенно характерная для татарстанцев. Такое мнение выразил директор по маркетингу Университета «Синергия» Дмитрий Юрков на форуме «Мой бизнес» в Казани.

«Когда появились первые деньги, не [надо] покупать дорогие машины, Louis Vuitton, не всаживать деньги в лакшери. У нас страдают предприниматели этой проблемой, особенно у вас в Татарстане. Открыл бизнес, зашли первые два-три миллиона, сразу за “Мерседесом” — не надо этого. Реинвестируй, потерпи полгода-год, потом купишь Bentley. Не надо переходить на новый уровень [комфорта], лучше инвестировать в трафик, в рекламу, чтобы были оборотные средства», — сказал эксперт.

Он также посоветовал минимум полчаса-час тратить на самообучение инструментам, которые помогают продвигать бизнес.

Дмитрий Юрков — гендиректор коммуникационного агентства Synergy Digital, директор по маркетингу Университета «Синергия». Один из ведущих экспертов в России по интернет-маркетингу, который более 15 лет управляет направлениями маркетинга, продаж и развития в ведущих российских и международных компаниях. «Продвижение в Интернете: 5 главных правил для малого и среднего бизнеса» — так называлась его лекция на форуме в Казани.

Основной площадкой бесплатного форума для предпринимателей «Мой бизнес» стала «Татнефть Арена» в Казани. Среди экспертов, которые делятся своим опытом и историями успеха, спортсменка, телеведущая и бизнес-леди Ляйсан Утяшева; титулованный бизнес-тренер Радислав Гандапас; ректор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов и др. Для предпринимателей Набережных Челнов и Альметьевска организована онлайн-трансляция со сцены форума и открытые мастер-классы спикеров.

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