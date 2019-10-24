Мухаметшин: Мировые судьи РТ разбирают по 230 дел в месяц, показывая хороший результат

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Благодаря поддержке Президента РТ и депутатов Татарстана численность мировых судей в республике выросла до 188 человек, однако нагрузка продолжает оставаться высокой. Об этом сообщил руководитель парламента Татарстана Фарид Мухаметшин на церемонии вручения удостоверений.

«Вы рассматриваете большое количество дел, которые с каждым годом только усложняются, и пропускаете их через свою душу и сердце», – сказал Мухаметшин. Он отметил, что в первом полугодии 2019 года на каждого мирового судью в Татарстане в среднем пришлось более 1,3 тыс. дел, каждый из судей в месяц рассматривает около 230 дел. «Несмотря на высокую нагрузку, судьи демонстрируют хорошие показатели в работе», – подчеркнул Председатель Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин отметил, что в республике много делается для обеспечения работы судей. В этом году из бюджета Татарстана на эти цели выделили около 470 млн рублей, в прошлом году – 438 млн рублей. На эти деньги провели капитальный и текущий ремонт в судебных участках, закуплена новая мебель и оргтехника.

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